Выпускникам-2021 могут отменить итоговую аттестацию

По украинскому законодательству, прохождения ГНА уровня полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО. Фото: pixabay

Вариант отмены Государственной итоговой аттестации в форме ВНО для выпускников в 2021 году рассматривает Министерство образования Украины.

Причиной стала пандемия, сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерій Бойко в комментарии Освіта.ua.

Он утверждает, что в УЦОКО разработали несколько моделей проведения ВНО в 2021 году. Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО соискателей полного общего среднего образования. Сейчас в Центре определили приоритетную модель, при которой государственная итоговая аттестация для лиц, в 2021 году завершают получения полного общего среднего образования, будет происходить по выбору выпускника - или в учебном заведении (письменная или устная форма, в частности с использованием дистанционных технологий), или в форме ВНО. Такой выбор смогут делать, только те, кто не планирует поступать в университеты. Для абитуриентов ВНО пройдет в установленные сроки.

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"В случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство из числа учащихся учреждений профессионального ( профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГНА ", - отметил Валерий Бойко.

По украинскому законодательству, прохождения ГНА уровня полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО.

"В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые будут нормировать возможность проведения в 2021 году ГНА уровня полного общего среднего образования не только в форме ВНО", - подчеркнул Валерий Бойко.

Парламент вернется к этому вопросу не раньше марта, потому что только тогда будет видно приблизительную эпидемическую ситуацию.

Министерство образования и науки рассматривает 4 сценария проведения ВНО в 2021 году. Форма проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказал на заседании Комитета по вопросам образования, науки и инноваций сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает сайт Верховной Рады.