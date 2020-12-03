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четверг, 03 декабря 2020 18:28

Как будет проходить ВНО в 2021 году: подготовили 4 сценария

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Как будет проходить ВНО в 2021 году: подготовили 4 сценария
Проведения ВНО будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Фото: "Волынские Новости"

Министерство образования и науки рассматривает 4 сценария проведения ВНО в 2021 году.

Форма проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказал на заседании Комитета по вопросам образования, науки и инноваций сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает сайт Верховной Рады.

"Предварительно есть 4 сценария, которые существенно обновили. Согласно нормативным документам процедуры четко регламентированы. Сеть пунктов проведения ВНО утвердим не позднее 9 апреля 2021 года. Информацию о месте прохождения тестирования участники получат на информационных страницах собственных кабинетов не позднее чем за 4 недели до проведения 1-го тестирования, то есть не позднее 30 апреля", - сказал Шкарлет.

При регистрации лицо должно предоставить информацию о цели прохождения ВНО - желание получить результат только по шкале 1-12 баллов или 1-12 и 1-200 баллов. Это позволит спланировать работу, прогнозировать финансовые расходы, неявки участников и решить другие организационные вопросы.

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На ВНО можно начать записываться 1 февраля 2021 года. Тестирование продлится с 21 мая по 16 июля.

Для выпускников школ результаты внешнего независимого оценивания зачислят как оценку за государственную итоговую аттестацию. В этих тестах одинаковое количество заданий, но результаты переводят в разные баллы. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования в Facebook.

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