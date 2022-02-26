Вспышки в смартфонах: типы и особенности работы

Появилась информация о внешнем виде новинки Nokia G21. Инсайдер Роланд Квандт поделился изображениями бюджетного смартфона. Среди особенностей новой модели – рифленая поверхность задней панели, расположенный сбоку сканер отпечатков и тройная камера на овальном выступе. Смартфон Nokia G21 оснащен светодиодной вспышкой. Функция Flash стала традиционной в современных смартфонах. Она необходима для получения качественных снимков в сложных условиях – при недостатке освещения. Рассмотрим устройство и возможности вспышек на мобильных устройствах.

Смартфон Nokia G21 оснащен светодиодной вспышкой

Виды и особенности модулей

Фото, снятые на флагманы, уступают по качеству снимкам с зеркальных камер. В последних традиционно устанавливают ксеноновые лампы. Они освещают предметы на переднем и заднем планах. Их преимущества – в рассеянном свете и отсутствии образования четких теней. Некоторые производители устанавливали ксеноновые лампы в свои модели смартфонов, но позже отказались от такого решения. Размер и вес вспышки оказались непрактичными для гаджетов.

Во всех современных смартфонах установлены LED-лампы. Они компактные, поэтому не сказываются на размере устройств. Светодиоды достаточно яркие, однако у лампы небольшой радиус охвата. В темных условиях передний план получается слишком освещенным, а задний – черным. Изображению не хватает объема. Из недостатков можно отметить также малую мощность и искажение цветопередачи.

Двойные и тройные вспышки

Отсутствие глубины фотоснимков в ночное время и появление синих тонов можно компенсировать добавочными светодиодами, которые дают более рассеянный свет. Производители применяют такие решения:

1. 2 светодиода разной цветовой температуры. Комбинация теплого и холодного тонов позволяет регулировать освещение и добиться точности передачи окружающей среды.

2. 3 светодиода. Излучаемое освещение более яркое.

Смартфон Nokia G21 оснащен светодиодной вспышкой

В некоторых смартфонах установлены даже 4 лампы. Кроме яркости, технические характеристики аналогичны двойной системе.

Как пользоваться вспышкой

Светодиоды, установленные в небольшом корпусе телефона, при длительной работе сильно нагреваются. Неправильное использование может привести к тому, что лампы утратят яркость или вовсе выйдут из строя. Пользоваться вспышкой в качестве фонарика можно не дольше 1-2 минут.

Если вы фотографируете при плохом освещении, объекты должны находиться достаточно близко к объективу. Оптимальное расстояние – до 2 м. Если человек или предмет находятся ближе, то будут переэкспонированными, дальше – нечеткими. Вспышку можно использовать, если объект стоит в тени, а фон освещен. Благодаря включенному светодиоду картина получится гармоничной. Если гаджет оснащен вспышкой на передней камере, можно делать селфи.

Большинство моделей смартфонов оснащены 3 режимами:

1. Вкл. Каждое фото будет сделано со вспышкой.

2. Выкл. Лампа отключена.

3. Автоматический. Датчик устройства реагирует на изменение интенсивности освещения и активирует функцию для фотографий.