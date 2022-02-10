Впервые за 20 лет украинская наука может проводить исследования в открытом океане - Дикий

Евгений Дикий: "В нашем научном флоте, бездарно уничтоженном, не было ни одного судна такой технической сложности и совершенства. На момент постройки наш ледокол был лучшим океанографическим судном мира. Прошло 30 лет, но даже сейчас он точно входит в первую двадцатку. А некоторые говорят, что в десятку". Фото: Сергей Старостенко

Новый ледокол "Ноосфера" позволит украинским ученым работать, не эмигрируя из страны. Благодаря этому судну отечественная климатология выйдет на новый уровень, а станция "Академик Вернадский" получит бесперебойную поставку продуктов.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказывает директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"С ледоколом "Ноосфера" целое поколение украинских ученых сможет работать в крупных международных проектах, не эмигрируя из страны, – говорит он. – Фактически это плавучий научный институт с двумя этажами лабораторий и специальными принадлежностями, что позволяет поднимать образцы со дна и погружать измерительные приборы на глубину до 8 километров. Марианской впадины мы не возьмем, но 90 процентов дна мирового океана нам теперь доступны"

Впервые за 20 лет украинская наука получила возможность проводить исследования в открытом океане, отмечает ученый.

"В нашем научном флоте, бездарно уничтоженном, не было ни одного судна такой технической сложности и совершенства. На момент постройки наш ледокол был лучшим океанографическим судном мира. Прошло 30 лет, но даже сейчас он точно входит в первую двадцатку. А некоторые говорят, что в десятку", – говорит он.

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Одна из основных функций ледокола "Ноосфера" логистическая – доставка продуктов и стройматериалов на полярную станцию "Академик Вернадский", говорит Дикий.

"Раньше были вынуждены покупать продукты в Чили втридорога. Теперь можем возить из Одессы по нашим оптовым ценам. Из забавного – например, гречки и сала нет в Чили. Это не то, ради чего мы покупали ледокол, но и это приятные бонусы. Наши зимовщики возили сало на станцию в багаже самолета. Однажды в Аргентине таможенник докопался: "Что это за огромный белый брусок?". Провоз пищевых продуктов запрещен. Ребята с серьезными лицами сказали, что это технический жир для смазки механизмов. Таможенник сделал вид, что поверил", – рассказывает он.

Благодаря новому судну отечественные ученые смогут совершенно иначе подойти к климатическим исследованиям, сообщает ученый.

"Климат на суше формируется в первую очередь системой океанских течений. В частности, климат с обеих сторон Атлантического океана, включая Украину, определяется так называемым большим конвейером. Эта система горячих и холодных течений конвейерной лентой идет через всю Атлантику. Два тянущих ее зубчатых колеса – районы образования холодных водных масс. Один – в пределах Гренландии и Ньюфаундленда, второй – на Юге, в море Ведделла. Изменения климата в Украине в значительной степени определяют процессы именно в том регионе. У наших ученых неплохой опыт их математического моделирования. Когда науку не финансировали, менее всего пострадали математики, потому что им нужно меньше материальных ресурсов для работы. И вот мы получили инструмент, чтобы непосредственно на месте проверить и уточнить эти модели. Наша климатология выходит на новый уровень", – заключает он.

Полное интервью с Евгением Диким читайте в журнале "Країна"

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В Гренландии 21 декабря зафиксирована крайне высокая температура +8,3°С. Для таких высоких широт – это настоящая аномалия. Особенно с учетом холодного периода года и того факта, что в Гренландии царит полярная ночь. Таяние льда в Гренландии повлекло за собой повышение уровня воды в мире на 1,2 см. Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Этого достаточно, чтобы погрузить США на 0,5 м под воду.