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среда, 29 июля 2020 11:47

Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора

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Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Термоядерный реактор будут собирать 5 лет во Франции. Фото: Reuters

Крупнейший в мире проект ITER по ядерному синтезу начинают собирать во Франции. Впервые в мире собираются создать термоядерный реактор.

Сборка будет продолжаться около 5 лет - до конца 2024 года, пишет BBC.

Тестовый запуск планируется не ранее 2025 года. После этого установка начнет генерировать очень горячую "плазму", необходимую для термоядерной энергии.

Защитники природы говорят, что контролируемый ядерный синтез может быть источником чистой энергии,, которая поможет справиться с климатическим кризисом.

Синтез высвобождает огромное количество энергии с очень маленькой радиоактивностью. ITER будет ограничивать горячую плазму структурой, которая называется токамак, чтобы контролировать реакции синтеза.

Современная ядерная энергия зависит от деления, когда тяжелый химический элемент расщепляется для получения более легких. Ядерный синтез же работает, комбинируя два легких элемента, чтобы сделать более тяжелый.

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Этот проект является сотрудничеством между Китаем, Европейским Союзом, Индией, Японией, Южной Кореей, Россией и США. Реактор будут собирать в Сен-Поль-ле-Дюрансе на юге Франции. Стоимость объекта - 18,2 млрд фунтов стерлингов (20 млрд евро или 23,5 млрд долларов).

По своим масштабам и важности проект можно сравнить с Большим адронным коллайдером или Международной космической станцией.

Цель проекта - помочь продемонстрировать, может ли синтез быть коммерчески жизнеспособным. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эти усилия объединят страны вокруг общего блага.

Прямую трансляцию со сборки реактора можно смотреть в Yotube:

В Северной Корее заявили, что готовы использовать ракеты стратегического назначения - ядерное оружие против США.

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