Впервые удалось записать мелодию самых редких китов

Ученые записали мелодию японских китовФото: Komandorsky

Записать звуки популяции японских китов биологам не удавалось 7 лет.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований смогли впервые в истории записать пение восточной популяции японских китов, сообщает CNN.

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Из-за того, что более 100 лет они были любимой добычей для браконьеров, сейчас их в мире осталось менее 30 особей.

Звуки, которые издают киты являются ритмическими и похожи на вереницу выстрелов, что перебивают звуки стонов и криков.

Впервые песню японского кита исследователи услышали летом 2010-го в Беринговом море.

Запрет на охоту на японских китов ввели в 1930-х годах. Тогда их оставалось около 450 особей.