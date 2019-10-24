Впервые сделали качественный снимок обратной стороны Плутона

Это лучшая фотография планеты с 2015 года. Фото: NASA.

Участники миссии NASA New Horizons опубликовали качественный снимок обратной стороны Плутона.

Эта часть планеты осталась практически "невидимою" для космического аппарата, который прошел карликовую планету в июле 2015-го.

Для одного полного вращения Плутона вокруг своей оси нужно 6,4 земных дня, а зонд сближался с ним всего на несколько часов. В это время одна сторона была освещена Солнцем и хорошо заметна, но другая скрывалась в тени, передает NASA.

Ученые обработали снимки, сделанные с расстояния 6 млн километров, с помощью специальной программы и смогли получить четкое изображение. Окончательный вариант оказался в 100 раз лучше, чем у телескопа Hubble, который использовался для наблюдений за Плутоном.

"Мы выбрали лучшие фотографии черно-белых и цветных камер и объединили их в одну мозаику", - пояснил исследователь New Horizons Алан Штерн.

На ближней стороне Плутона, в области под названием Долина Спутника (Sputnik Planitia), скопилось большое количество метанового льда. В другом полушарии таких запасов не оказалось, но просматривается темная область, которая может быть связана с Долиной.

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Ученые считают, что Sputnik Planitia сформировалась в результате какого-то катастрофического события. Скорее всего, падение астероида. Мощный удар мог изменить рельеф в местности, находящейся с противоположной стороны от эпицентра.

Специалисты рассмотрели на другой стороне Плутона темные линии, которые пересекаются. Это либо горные хребты, или разломы, возникшие в результате катаклизма.

Еще одно интересное наблюдение было связано с кратером Симонелли, чей диаметр достигает 250 километров. В нем обнаружили бассейны азотного льда, углекислого газа и метана. Изучив снимки, авторы исследования предположили, что дно кратера также может быть покрыто льдом.

Кроме того, члены миссии заметили загадочную темную полосу, которая практически полностью опоясывает Плутон и прерывается только над Долиной Спутника. По их словам, это могут быть частицы атмосферного тумана, нагретые Солнцем и поэтому не превратились в лед.

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