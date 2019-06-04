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вторник, 04 июня 2019 14:23

Впервые показали фото двойного астероида

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Автор: European Southern Observatory
  Астероид 1999 KW4
Астероид 1999 KW4

Пара астероидов с одинаковой траектории пролетели мимо Земли на прошлой неделе.

Астероид 1999 KW4 пролетел со скоростью 70 тыс км/ч. Его сфотографировали ученые Европейской южной обсерватории, сообщает European Southern Observatory.

Объект имеет ширину около 1,3 км. Он приблизился к нам на 5,2 млн км. Это в 13 раз больше расстояния между Луной и Землей.

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"Все данные, полученные с этого и других телескопов в рамках кампании IAWN, будут важны для оценки эффективных стратегий отклонения в случае, если обнаружат астероид, который грозит столкнуться с Землей", - сообщил один из исследователей Оливье Эно.

Астероид уникален тем, что состоит из двух объектов. Меньший вращается вокруг большего на расстоянии около 2,6 км.

1999 KW4 походит с другой двойной системой астероидов под названием Дидим. Она может представлять угрозу для Земли в далеком будущем.

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