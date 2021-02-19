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пятница, 19 февраля 2021 13:05

Впервые Антарктиду преодолели пешком

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Впервые Антарктиду преодолели пешком
Впервые Антарктиду преодолели пешком фото: geosfera.org

19 февраля 1993 года английские исследователи Файнерс и Страуд стали первыми людьми, которые преодолели Антарктиду пешком.

Антарктида является самым высоким материком и охватывает 10% суши Земли. Средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2 тыс. м, а в центре континента достигает 4 тыс. м. 99,5% поверхности покрывает материковый лед толщиной до 4776 м, который поднимается до 4010 м.

Исследования позволили больше узнать о подледном рельефе южного материка. В результате исследований выяснили, что около трети материка лежит ниже уровня мирового океана, исследования указали также на наличие горных цепей и массивов.

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Часть континента имеет сложный рельеф и большие перепады высот. Здесь расположена самая высокая вершина - гора Винсон и глубокая впадина - прогиб Бентли. Антарктический полуостров является продолжением южноамериканских Анд, которые тянутся в направлении Южного полюса, немного уклоняясь от него в западный сектор.

Восточная часть материка имеет преимущественно сглаженный рельеф, с отдельными плато и горными хребтами высотой до 3-4 км. На востоке Антарктиды расположены подлёдные горы Гамбурцева и горы Вернадского.

В конце января 1820 года догадки о том, что на самом Южном полюсе Земли есть еще один континент, подтвердились - открыли Антарктиду. Официально ее первооткрывателями считают участников экспедиции Фабиана Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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Дата
19
февраля

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Впервые Антарктиду преодолели пешком

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