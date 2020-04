Видеоролики с НЛО официально признали подлинными

Подлинность кадров признали ВМС США. Фото: принт-скрин из видео

Пентагон опубликовал 3 видеозаписи, на которых сняты НЛО. Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие - в январе 2015 года. В 2007-м и 2017 году видео без разрешения Пентагона попали в открытый доступ.

Подлинность кадров признали ВМС США, пишет УНН.

"Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неправильные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные", - говорится в заявлении Пентагона.

Видео сняты с военных самолетов. Это запись электрооптической прицельной системы истребителя AN/ASQ-228. Пилот истребителя с 3-й попытки поймал объект на прицел, а затем увиденное начал обсуждать со своим коллегой.

Опубликовали видео сначала активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts&Science. Объект на видео не имеет крыльев, нет газового шлейфа, свойственного всем земным технологиям. Поэтому предположили, что на видео - НЛО.

