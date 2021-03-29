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понедельник, 29 марта 2021 17:16

Viber получил новую функцию

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Viber получил новую функцию
Viber получил новую функцию фото: vido.com.ua

В приложении Viber появилась новая функция, которая улучшит коммуникацию между пользователями и бизнесом онлайн. Речь идет о функции "Закрепить бизнес-чат".

Теперь в верхней части экрана чатов есть возможность закрепить не только личную переписку с друзьями и знакомыми, но и сообщения от брендов, информирует Pingvin.Pro.

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Таким образом важная информация от компаний, например, диалог с номером накладной для получения посылки, статусом заказа в интернет-магазине или квитанции о проведении оплаты, всегда будет находиться под рукой.

Для того, чтобы закрепить бизнес-чат в Viber необходимо выбрать диалог, который надо поместить на верхнюю часть экрана. Затем длинным нажатием на чат вызвать диалоговое окно. Для пользователей операционной системы iOS необходимо просто смахнуть чат влево. Потом надо выбрать опцию "закрепить вверху".

Недавно в приложении Viber появилось обновление. Добавили еще одну функцию, которую давно используют в мессенджере Telegram.

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Сейчас вы читаете новость «Viber получил новую функцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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