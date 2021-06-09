Вертолет NASA прислал фото с Марса

Космический вертолет-разведчик Ingenuity прислал фото с Марса.

Вертолет прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Во время своего седьмого полета он сделал черно-белый снимок поверхности Марса, сообщили в Twitter NASA.

Ingenuity зафиксировал свою тень на поверхности планеты

Вертолет летал над поверхностью Марса 62,8 с. Он пролетел 106 м на юг.

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Ingenuity успешно приземлился на новом месте. В команде разработчиков сказали, что в системе вертолета пока нет никаких признаков износа. С каждым полетом разработчики получают дополнительную информацию о характеристиках механизма. Это позволяет постепенно увеличивать время полета.

Автор: NASA Вертолет сделал фото своей тени на поверхности Марса

Марсоход Curiosity сфотографировал на Красной планете сияющие перламутровые облака. На снимках изображены тонкие облака, которые содержатся на непривычной для Марса высоте. Эксперты предполагают, что облака состоят из сухого льда, а перламутровый блеск вызван кристаллами льда, которые рассеивают свет от Солнца.