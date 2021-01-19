Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают"

Какую персональную информацию собирают веб-сайты, можно проверить с помощью бесплатного инструмента Blacklight.
Его создала неприбыльная организация The Markup, которая исследует влияние технологий на общество, пишет ain.ua.
Для проверки сайта необходимо ввести адрес и нажать Scan Site. В зависимости от количества собранной информации, анализ займет от 2 до 30 сек.
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Сайт проверяют по 7 распространенными технологиями отслеживания пользователей:
- адтрекеры;
- сторонние куки;
- треккинг, обходящий блокировку файлов cookie;
- сервисы записи сессий;
- перехвата нажатия клавиш;
- Facebook Pixel;
- демаркетинг Google Analytics.
Когда пользователь вводит ссылку в Blacklight, инструмент заходит на него через специальный браузер с новой учетной записи. Затем запускает программное обеспечение, которое проверяет, какие данные собрали о пользователе на разных страницах сайта.
Blacklight запускает 7 тестов по каждой из перечисленных технологий и анализирует, какие из них использует сайт. На основе полученных данных генерируется отчет.
Онлайн-сервис Monitor.Estate позволит проверить вторичную недвижимость на соответствие заявленной площади, наличие ипотеки, количество собственников и арестов.
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