Вчені пояснили, чому в Україні з'явилося багато метеликів

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6534
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 936
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4285
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2898
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2583
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2394
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7488
Фото
Все фото
9
19
3
4
17
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
Видео
Все видео
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 333
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 783
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30835
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 9
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 16:48

Вчені пояснили, чому в Україні з'явилося багато метеликів

  Комментировать
Вчені пояснили, чому в Україні з&#039;явилося багато метеликів
Фото: Голосківська ЗОШ - uCoz

Весной мигрирующий вид бабочек возвращается на север, в том числе и в Украине.

Речь идет о сонцевике будяковым - бабочки семьи сонцевикових, которого иногда также называют чортополохивкой, сообщают в министерстве экологии.

Зимой бабочки мигрируют в теплые края - в Северную Африку. Весной они возвращаются. Здесь они откладывают яйца, гусеница растет и окукливается, после чего уже в течение месяца куколки лопаются, из них вырастают новые бабочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, какая группа крови привлекает комаров больше

"В течение лета бабочки дадут еще несколько поколений - скорее всего, две или три. В конце лета, они опять улетят на юг, и вернутся только следующей весной ", - сообщает заведующий отделом энтомологии Института зоологии НАН Украины Валерий Корнеев.

Яйца бабочки откладывают в разное время и делают это группами. Однако, в этом году, как и в предыдущие, они отложили их в один период. Это случилось из-за короткой весны.

Сонцевик Будякова во время миграции преодолевает огромные расстояния. Его скорость перемещения может достигать 50 км / ч. За сутки они пролетают до 500 км.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Окончательную теорию апокалипсиса озвучили ученые
Окончательную теорию апокалипсиса озвучили ученые Просмотров: 918
Нашли новый вид динозавров
Нашли новый вид динозавров Просмотров: 891
Сейчас вы читаете новость «Вчені пояснили, чому в Україні з'явилося багато метеликів». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 95729
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 44533
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 20964
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18756
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 16965
Наука
Рассказали, какая группа крови привлекает комаров больше
Рассказали, какая группа крови привлекает комаров больше Просмотров: 1035
Окончательную теорию апокалипсиса озвучили ученые
Окончательную теорию апокалипсиса озвучили ученые Просмотров: 927
NASA создало "рентгеновский" снимок Вселенной
NASA создало "рентгеновский" снимок Вселенной Просмотров: 360
Через год NASA будет возить туристов на МКС на своих кораблях
Через год NASA будет возить туристов на МКС на своих кораблях Просмотров: 144
Нашли новый вид динозавров
Нашли новый вид динозавров Просмотров: 900
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
5
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 126
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua