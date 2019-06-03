Вчені пояснили, чому в Україні з'явилося багато метеликів

Фото: Голосківська ЗОШ - uCoz

Весной мигрирующий вид бабочек возвращается на север, в том числе и в Украине.

Речь идет о сонцевике будяковым - бабочки семьи сонцевикових, которого иногда также называют чортополохивкой, сообщают в министерстве экологии.

Зимой бабочки мигрируют в теплые края - в Северную Африку. Весной они возвращаются. Здесь они откладывают яйца, гусеница растет и окукливается, после чего уже в течение месяца куколки лопаются, из них вырастают новые бабочки.

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"В течение лета бабочки дадут еще несколько поколений - скорее всего, две или три. В конце лета, они опять улетят на юг, и вернутся только следующей весной ", - сообщает заведующий отделом энтомологии Института зоологии НАН Украины Валерий Корнеев.

Яйца бабочки откладывают в разное время и делают это группами. Однако, в этом году, как и в предыдущие, они отложили их в один период. Это случилось из-за короткой весны.

Сонцевик Будякова во время миграции преодолевает огромные расстояния. Его скорость перемещения может достигать 50 км / ч. За сутки они пролетают до 500 км.