В Viber появилась новая функция фото: allo.ua

Мессенджер Viber получил обновление. Добавили еще одну функцию, которую давно используют в мессенджере Telegram.

Теперь в Viber можно форматировать текст сообщения, информирует Pingvin.Pro.

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Пользователи смогут делать текст жирным, курсивом, зачеркнутым или моноширинным. Для этого необходимо выделить часть текста и с меню, которое появится, выбрать нужный пункт.

Можно это сделать с помощью символов * для жирного, _ для курсива, ~ для зачеркнутого или " для моноширинного. Необходимо поставить по одному необходимому символу с обеих частей слова или предложения.

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