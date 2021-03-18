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четверг, 18 марта 2021 12:49

В Viber появилась новая функция

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В Viber появилась новая функция
В Viber появилась новая функция фото: allo.ua

Мессенджер Viber получил обновление. Добавили еще одну функцию, которую давно используют в мессенджере Telegram.

Теперь в Viber можно форматировать текст сообщения, информирует Pingvin.Pro.

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Пользователи смогут делать текст жирным, курсивом, зачеркнутым или моноширинным. Для этого необходимо выделить часть текста и с меню, которое появится, выбрать нужный пункт.

Можно это сделать с помощью символов * для жирного, _ для курсива, ~ для зачеркнутого или " для моноширинного. Необходимо поставить по одному необходимому символу с обеих частей слова или предложения.

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, усовершенствовала функцию быстрой съемки видео в фирменном приложении Camera.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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18
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