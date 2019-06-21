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пятница, 21 июня 2019 16:02

В украинском городе поймали птицу с 2-метровым размахом крыльев

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В украинском городе поймали птицу с 2-метровым размахом крыльев
Возле Сум поймали сипа белоголового Фото: ТСН

Возле Сум поймали гигантскую хищную птицу - сипа белоголового, прилетевшую из Крыма.

Птица занесена в Красную книгу. В Украине водится несколько пар этих птиц. Все они живут в Крыму. Неизвестно, как животное оказалась вблизи Сумской области.

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В Сумской области сип белоголовый поел животных местных жителей. Кроме этого, нападал на людей. Сейчас птицей занимаются зоозащитники. Они отвезли птицу в Киевский зоопарк.

Сип белоголовый - птица семейства ястребиных. Сейчас живет в Южной Европе, Северной Африке, Южной и Средней Азии в больших горных системах.

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