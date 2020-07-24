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пятница, 24 июля 2020 18:05

В Украине пройдет IT-хакатон с призовым фондом $ 3000
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Онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon пройдет с 7 по 9 августа
Фото: USGH
Онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon пройдет с 7 по 9 августа
Онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon пройдет с 7 по 9 августа
Онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon пройдет с 7 по 9 августа

С 7 по 9 августа в PMHUB в онлайн-формате состоится Universal Sports & Games Hackathon.

Во время соответствующего события разработчики, дизайнеры и маркетологи, которые остались дома смогут создать новые игры, инструменты для предсказания спортивных событий или для статистики и маркетинга, контент-сервисы, дополнения к социальным сетям и тому подобное.

Во время хакатонов участникам предоставят необходимые инструменты, инфраструктуру и платформу Parimatch Tech для реализации проектов. Заниматься процессом будут менторы из компаний-партнеров Amazon, Parimatch Tech, JKR, акселератора Sector X и другие.

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Три победителя 48-часового онлайн-хакатонов разделят $ 3 тыс. на реализацию проекта. Кроме того, финалисты получат возможность попасть на трек с Parimatch Tech в акселерационного хаб Sector X на базе UNIT.City, запустить пилот и получить финансирование от JKR на сумму до $ 5 млн.

Регистрация на онлайн-хакатон #USGH истекает 7 августа в 15:00. Позже в этот день участники получат задание от партнеров и начнут работу над проектами. Финалистов выберут через два дня.

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