В Украине пройдет IT-хакатон с призовым фондом $ 3000

Фото: USGH

С 7 по 9 августа в PMHUB в онлайн-формате состоится Universal Sports & Games Hackathon.

Во время соответствующего события разработчики, дизайнеры и маркетологи, которые остались дома смогут создать новые игры, инструменты для предсказания спортивных событий или для статистики и маркетинга, контент-сервисы, дополнения к социальным сетям и тому подобное.

Во время хакатонов участникам предоставят необходимые инструменты, инфраструктуру и платформу Parimatch Tech для реализации проектов. Заниматься процессом будут менторы из компаний-партнеров Amazon, Parimatch Tech, JKR, акселератора Sector X и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось приложение бесплатного юриста в смартфоне

Три победителя 48-часового онлайн-хакатонов разделят $ 3 тыс. на реализацию проекта. Кроме того, финалисты получат возможность попасть на трек с Parimatch Tech в акселерационного хаб Sector X на базе UNIT.City, запустить пилот и получить финансирование от JKR на сумму до $ 5 млн.

Регистрация на онлайн-хакатон #USGH истекает 7 августа в 15:00. Позже в этот день участники получат задание от партнеров и начнут работу над проектами. Финалистов выберут через два дня.