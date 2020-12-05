В Украине будет первый госзаказ на самолеты за 29 лет

Государство закажет самолеты АН-178. Фото: АрмияInform

Министерство обороны и ГП "Антонов" готовят контракт о строительстве трех новых самолетов АН-178.

Вицепремьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сказал об этом в интервью "Радио Свобода".

Впервые за 29 лет будет госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.

"За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты", - сказал он.

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Планируется ремонт бронетанковой техники и закупку артиллерийских систем.

Во Франции начали строить катера для Государственной пограничной службы Украины. Это происходит в рамках украинского-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины, передает МВД.