В Украине будет первый госзаказ на самолеты за 29 лет

Министерство обороны и ГП "Антонов" готовят контракт о строительстве трех новых самолетов АН-178.
Вицепремьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сказал об этом в интервью "Радио Свобода".
Впервые за 29 лет будет госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.
"За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВСУ передали модернизированные БМП
Планируется ремонт бронетанковой техники и закупку артиллерийских систем.
Во Франции начали строить катера для Государственной пограничной службы Украины. Это происходит в рамках украинского-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины, передает МВД.
Комментарии