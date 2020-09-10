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четверг, 10 сентября 2020 16:40

В Тернополе десятки школ оштрафовали за нарушение карантина

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В Тернополе десятки школ оштрафовали за нарушение карантина
Карантин в школах Фото:korrespondent

Сейчас Тернопольская область находится в красной зоне, несмотря на это учебные заведения продолжают работать.

По этом 8 сентября правоохранители Тернополя составили протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

"Мы не будем вылавливать детей и родителей у заведений. Но мы увидели вчера, что все учреждения по Тернополю работают. Мы профилактически прошли и предупредили, что этого делать нельзя. Говорили и с руководством горсовета. Сейчас там идут дебаты. Сегодня правоохранители пришли и составили протоколы на руководителей школ и дошкольных учебных заведений", - говорит Александр Богомол, начальник ГУНП в области.

За пренебрежения правилами карантинного режима учебное заведение должно уплатить 17 тыс. грн.

Рейды будут продолжаться, поэтому оштрафованных заведений может увеличиться. Всего в городе 43 школы, и закрылась только одна, где коронавирус заболели четверо учителей.

Если родители приведут детей в школу, а они заболеют Covid-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор заведения согласно статье 325 УК., Сообщают в полиции

Власти Тернополя сразу же заявила, что не будет усиливать карантинные мероприятия.

А мэр города Сергей Надал обратился в полицию с просьбой не составлять протоколы на предпринимателей и заявил, что "защищать конституционное право детей на обучение и Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме".

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На Тернопольщине прокуратура вернула в местный бюджет почти 640 тыс. гривен.

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