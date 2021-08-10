В США признали гением украинскую школьницу

Украинская ученица предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Фото: Facebook образовательной ассамблеи

Десятиклассницу Викторию Панченко с Новокаховской школы №1 на Херсонщине официально признали гением в США.

В июне этого года она получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев и грант $15 тыс. на обучение в Государственном университете Нью-Йорка, сообщили на странице образовательной ассамблеи в Facebook.

Награду получила за проект очистки рек с помощью камыша, который может удалять из воды загрязняющие вещества.

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Украинская ученица предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Такое биоплато поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

Мусор - это одна из самых актуальных проблем человечества. У каждого дома накапливается огромное количество хлама: старые газеты и журналы, пакеты с пакетами, пустые бутылки, металлические отходы и тому подобное. Наша страна постепенно превращается в свалку Европы. Один человек за год выбрасывает до 400 кг такого мусора, поэтому ежегодно его накапливается до 50 млрд куб/м. По прогнозам зарубежных и отечественных специалистов, экологическая ситуация в Украине приближается к критической.