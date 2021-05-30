В США испытали ракетный двигатель для сверхзвукового оружия

Испытания состоялись 27 мая в штате Юта на производственных мощностях компании Northrop Grumman. Фото: скриншот с видео

Военно-морские силы США провели первые испытания перспективного двигателя на твердом топливе для сверхзвуковой оружия, разрабатывается по программам CPS (Conventional Prompt Strike) и LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon).

Испытания состоялись 27 мая в штате Юта на производственных мощностях компании Northrop Grumman, которая и разрабатывает двигатель. Он станет частью первой степени будущей сверхзвуковой ракеты, которой планируют оснащать флот и сухопутные войска. Об этом сообщает пресс служба ВМС США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему "Богдана" - фото

Предполагается, что двухступенчатая ракета-носитель будет поднимать гиперзвуковой планер C-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) и разгонять его до сверхзвуковой скорости. Затем он отсоединится от ракеты и лететь к цели.

29 мая генеральный директор SpaceX Илон Маск показал фотографию нового космического корабля Starship SN16.