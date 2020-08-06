В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12

В сети появились изображения, похожие на модуль беспроводной зарядки для нового iPhone 12, выход которого Apple анонсировала на начало осени.
На снимках устройство похоже на чехол, рассчитанный на беспроводную зарядную станцию AirPower, сообщает Sparrows News.
По информации издания, после публичного отмены проекта AirPower распространяются слухи, что Apple в этом году возобновит программу беспроводного зарядного устройства. Ранее сообщалось, что разработанная Apple беспроводная зарядка не пошла в серийное производство из-за проблем с перегревом катушки индуктивности.
Сейчас, Судче из обнародованных фотографий, похоже, что Apple намерена добавить магниты к беспроводного зарядного модуля iPhone 12. В сочетании с беспроводной док-станцией для зарядки, которая также магниты, это устранит необходимость выравнивания телефон с модулем беспроводного зарядного устройства во время зарядки iPhone.
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Когда Apple несколько лет назад объявила о беспроводное зарядное коврик AirPower, одной из его ключевых особенностей была поддержка зарядки в любом месте зарядного устройства без необходимости установки устройства, напоминающего катушки, подобные других беспроводных зарядных устройств.
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