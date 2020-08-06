В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12

В сети появились изображения, похожие на модуль беспроводной зарядки для нового iPhone 12, выход которого Apple анонсировала на начало осени.

На снимках устройство похоже на чехол, рассчитанный на беспроводную зарядную станцию ​​AirPower, сообщает Sparrows News.

Фото: m.weibo.cn

По информации издания, после публичного отмены проекта AirPower распространяются слухи, что Apple в этом году возобновит программу беспроводного зарядного устройства. Ранее сообщалось, что разработанная Apple беспроводная зарядка не пошла в серийное производство из-за проблем с перегревом катушки индуктивности.

Сейчас, Судче из обнародованных фотографий, похоже, что Apple намерена добавить магниты к беспроводного зарядного модуля iPhone 12. В сочетании с беспроводной док-станцией для зарядки, которая также магниты, это устранит необходимость выравнивания телефон с модулем беспроводного зарядного устройства во время зарядки iPhone.

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Когда Apple несколько лет назад объявила о беспроводное зарядное коврик AirPower, одной из его ключевых особенностей была поддержка зарядки в любом месте зарядного устройства без необходимости установки устройства, напоминающего катушки, подобные других беспроводных зарядных устройств.

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