 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1746
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 630
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18459
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3690
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
5
7
9
11
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
Видео
Все видео
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 585
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1746
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 180
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 11:02

В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
4

  Комментировать

В сети появились изображения, похожие на модуль беспроводной зарядки для нового iPhone 12, выход которого Apple анонсировала на начало осени.

На снимках устройство похоже на чехол, рассчитанный на беспроводную зарядную станцию ​​AirPower, сообщает Sparrows News.

В сети показали беспроводную зарядку iPhone 12
Фото: m.weibo.cn
В сети показали беспроводную зарядку iPhone 12
В сети показали беспроводную зарядку iPhone 12
В сети показали беспроводную зарядку iPhone 12

По информации издания, после публичного отмены проекта AirPower распространяются слухи, что Apple в этом году возобновит программу беспроводного зарядного устройства. Ранее сообщалось, что разработанная Apple беспроводная зарядка не пошла в серийное производство из-за проблем с перегревом катушки индуктивности.

Сейчас, Судче из обнародованных фотографий, похоже, что Apple намерена добавить магниты к беспроводного зарядного модуля iPhone 12. В сочетании с беспроводной док-станцией для зарядки, которая также магниты, это устранит необходимость выравнивания телефон с модулем беспроводного зарядного устройства во время зарядки iPhone.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple разрабатывает наушники нового поколения

Когда Apple несколько лет назад объявила о беспроводное зарядное коврик AirPower, одной из его ключевых особенностей была поддержка зарядки в любом месте зарядного устройства без необходимости установки устройства, напоминающего катушки, подобные других беспроводных зарядных устройств.

Бывшего инженера Google Энтони Левандовски осудил окружной суд Сан-Франциско в США за промышленный шпионаж.

Ему присудили тюремный срок 18 месяцев и штраф $95 тыс. за кражу технологий беспилотных автомобилей и нарушения коммерческой тайны

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Добровольцев призывали вступать в военное формирование

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 15921
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 13392
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 11862
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 10062
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8397
Технологии
Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят
Google Play Music перестанет работать с октября: чем его заменят Просмотров: 153
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
 Просмотров: 1647
Twitter могут оштрафовать на $250 млн
Twitter могут оштрафовать на $250 млн Просмотров: 63
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю Просмотров: 846
Космический корабль Маска отстыковался от МКС: сегодня ожидают на Земле
Космический корабль Маска отстыковался от МКС: сегодня ожидают на Земле Просмотров: 387
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Стефанчук допускает возможность рассмотрения изменений языкового закона на референдуме
Голосов: 578
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua