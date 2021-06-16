В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11

15 июня на китайском сайте Baidu появились скриншоты следующей версии Windows.

На них можно увидеть обновленный интерфейс операционной системы и новое меню "Пуск". Редактор The Verge Том Уоррен подтвердил подлинность изображений и отметил, что они сделаны в Windows 11 Pro.

"Это только начало", - прокомментировали утечку в Microsoft и призвали 24 июня посмотреть официальную презентацию.

Также выложили предварительную сборку Windows 11, которую уже проверили сотрудники издания Windows Central. Изменения, показанные на скриншотах, напоминают те, что планировались в Windows 10x до того, как Microsoft отменила проект в пользу Windows 11.

Фото: baidu.com

Иконки приложений расположены по центру панели задач. Новое меню "Пуск" - упрощенная версия того, что сейчас присутствует в Windows 10. Оно включает закрепленные приложения и возможность быстро выключать или перезапускать устройства на Windows 11.

Одновременно со скриншотами в сети появился ролик с демонстрацией работы Windows 11 и звуком включения ОС.

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24 июня в 18:00 по киевскому времени Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows. Его назвали одним из самых значительных обновлений операционной системы для персональных компьютеров последнего десятилетия.