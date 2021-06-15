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вторник, 15 июня 2021 18:29

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

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Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году
Компания может представить новую операционную систему. Фото: pexels.com

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows Media 10 14 октября 2025 года.

Предполагают, что 24 июня компания представит новую ОС - Windows 11, передает BBC.

На следующей неделе Microsoft готовит специальное мероприятие, посвященное Windows. На нем представят следующее поколение операционной системы.

Последний месяц Microsoft намекала на выход нового поколения Windows. Неизвестно, будет ли глобальное обновление Windows 10 или выход новой номерной версии операционной системы.

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Ожидается, что в новой ОС полностью переделают пользовательский интерфейс и магазин Windows. Microsoft работает над проектом под кодовым названием "Солнечная долина". Компания назвала его "радикальным визуальным обновлением Windows".

20 апреля корпорация Apple провела первую презентацию в 2021 году. Компания анонсировала выход ряда новых продуктов и представила новый цвет iPhone - фиолетовый. Для iPhone 12 и iPhone 12 mini также будет доступна новая цветовая гамма.

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