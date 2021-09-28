В работе Twitter произошел масштабный сбой

Люди столкнулись с проблемами входа в аккаунты. Фото: ua.news

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

Проблемы почувствовали пользователи из США, Великобритании, Украины и других стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом. Больше всего жалоб поступило от граждан Канады и Германии и США.

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетью из европейских стран и США столкнулись с проблемами при попытках войти в свои аккаунты.