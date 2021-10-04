В работе Telegram произошел масштабный сбой

4 октября в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Пользователи из Украины и РФ массово жалуются на проблемы в работе и ошибки, сообщает портал Downdetector.

По данным графика на сайте, перебои в работе мессенджера начались в 14:00. Больше всего проблем возникает при использовании приложения - 52%, при подключении к Telegram - 35%, а также при отправке сообщений - 13%.

Автор: downdetector.ru

В Украине проблемы с доступом в Telegram наблюдались в Киеве и Харькове. В России - в Москве и Санкт-Петербурге.

Автор: downdetector.ru

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В конце прошлого месяца в работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Это повлияло на доступ к платформе. О сбоях в приложении сообщили около 40 тыс. пользователей. Их фиксировали в США и Европе.