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понедельник, 04 октября 2021 15:24

В работе Telegram произошел масштабный сбой

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4 октября в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Пользователи из Украины и РФ массово жалуются на проблемы в работе и ошибки, сообщает портал Downdetector.

По данным графика на сайте, перебои в работе мессенджера начались в 14:00. Больше всего проблем возникает при использовании приложения - 52%, при подключении к Telegram - 35%, а также при отправке сообщений - 13%.

Автор: downdetector.ru
 

В Украине проблемы с доступом в Telegram наблюдались в Киеве и Харькове. В России - в Москве и Санкт-Петербурге.

Автор: downdetector.ru
 

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В конце прошлого месяца в работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Это повлияло на доступ к платформе. О сбоях в приложении сообщили около 40 тыс. пользователей. Их фиксировали в США и Европе.

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04
октября

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