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четверг, 20 августа 2020 11:55

В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру

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В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру
Ночью около 40% пользователей столкнулись с невозможностью авторизироваться. Фото: Pixabay

20 августа пользователи сервиса Gmail из разных стран мира пожаловались на сбой в работе электронной почты и других сервисов.

С проблемами столкнулись пользователи почты и Google Docs по всему миру, пишет DownDetector.

Примерно с полуночи 20 августа люди на восточном побережье США жаловались на проблемы с подключением ко многим сервисам G Suite, но особенно к Gmail. В 10:00 по Киеву Google программы не работали в основном в Европе и Азии. Это может быть связано с разницей во времени и графиком работы людей, а не с разными серверами.

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Ночью около 40% пользователей столкнулись с невозможностью авторизоваться, а 34% испытывали сложности с получением сообщений. Днем 20 августа основной стала проблема с прикрепленными файлами. Авторизоваться на почте не могут 22% тех, кто оставил жалобы на работу Gmail.

"Мне удалось отправить электронные письма, но попытка прикрепить файл показывает медленный процесс загрузки, который, если он завершится в конце концов, приводит к сообщению об ошибке, в котором говорится, что мне нужно проверить мою сеть", - отмечают пользователи.

В компании Google говорят, что они "продолжают расследование" инцидента. Также компания признала проблемы с Google Meet, Google Voice и Google Docs, в то время как некоторые люди говорят и о проблемах с загрузкой на YouTube.

Масштабный сбой произошел в работе соцсети Instagram. Его почувствовали пользователи в Киеве и Одессе. Проблемы в работе Instagram фиксировали с 3:18 до 8:03 по киевскому времени.

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Дата
20
августа

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