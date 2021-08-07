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воскресенье, 08 августа 2021 00:51

В Польше случайно раскопали захоронение людей, умерших от чумы

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В Польше случайно раскопали захоронение людей, умерших от чумы
Фото: puszco

В Польше строители случайно раскопали захоронение людей, погибших от чумы в 18 веке. Об этом пишет местное издание Wydarzenia.

Рабочие наткнулись на человеческие останки в городе Миколайки Вармино-Мазурского воеводства, когда строили жилой комплекс. Они остановили работы и обратились к ученым, которые повели раскопки и обнаружили поселения эпохи неолита и римского периода, а также два кладбища. Одно из них датируется 18 веком, когда смертоносная чума пронеслась по Мазурии — исторической области на северо-востоке Польши.

Как рассказала президент научного фонда Даджна Ежи Окулич-Козарина Агнешка Яремек, сохранились письменные упоминания о том, что на кладбище рядом с церковью не хватало места, поэтому в 1710-1711 годах людей хоронили по дороге в Мронгово. По мнению археологов, они наткнулись на то самое место. Спустя несколько недель работы они нашли в 60 могилах останки около сотни человек, погибших от чумы. Во многих случаях людей закапывали целыми семьями.

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Кости отправят на антропологический анализ и различные экспертизы. После завершения исследований останки планируют перезахоронить, скорее всего, их закопают в братской могиле.

На территории Венгрии нашли захоронение женщины, умершей во время родов.

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