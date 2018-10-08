В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление

Глобальное потепление угрожает всему живому на планете. Фото: smr.gov.ua

Чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, необходимо сократить выбросы углекислого газа. Это возможно сделать до 2050-го.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН посчитала, что для необходимых изменений в энергетическом секторе нужно около 2,1 млрд евро. В то же время выбросы углекислого газа необходимо сократить на 24% до 2030-го, а до 2050-го - совсем минимизировать.

По данным экспертов, сейчас фиксируется повышение температуры примерно на 1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой. Как следствие, это приводит к экстремальным погодным условиям, повышению уровня моря и таяния ледников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик расказал, когда в Украине выпадет снег

Согласно Парижскому соглашению по климату, к концу века нужно удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами - дополнительная цель.

Землю уничтожит смертоносное космическое тело. Планета Нибиру столкнется с Землей в этом веке. Уже сейчас под действием гравитации она провоцирует землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия.