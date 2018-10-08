В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 5814
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 3123
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5355
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1431
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1512
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1647
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1323
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1296
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
11
10
6
8
5
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
Мужчины, руки прочь: для кого женщины делают сексуальные фото
Мужчины, руки прочь: для кого женщины делают сексуальные фото
Нашли место, где произошло библейское чудо
Нашли место, где произошло библейское чудо
Финн, который исследовал украинскую историю, и первая женщина-лауреат: за что и кому вручили премию Франко
Финн, который исследовал украинскую историю, и первая женщина-лауреат: за что и кому вручили премию Франко
Астронавты прокатились на электромобиле по Луне
Астронавты прокатились на электромобиле по Луне
Видео
Все видео
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Экипаж с трех животных - полетел первый воздушный шар
Экипаж с трех животных - полетел первый воздушный шар
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 513
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1341
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5319
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9693
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 909
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 09:43

В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление

  Комментировать
В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление
Глобальное потепление угрожает всему живому на планете. Фото: smr.gov.ua

Чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию, необходимо сократить выбросы углекислого газа. Это возможно сделать до 2050-го.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН посчитала, что для необходимых изменений в энергетическом секторе нужно около 2,1 млрд евро. В то же время выбросы углекислого газа необходимо сократить на 24% до 2030-го, а до 2050-го - совсем минимизировать.

По данным экспертов, сейчас фиксируется повышение температуры примерно на 1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой. Как следствие, это приводит к экстремальным погодным условиям, повышению уровня моря и таяния ледников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик расказал, когда в Украине выпадет снег

Согласно Парижскому соглашению по климату, к концу века нужно удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами - дополнительная цель.

Землю уничтожит смертоносное космическое тело. Планета Нибиру столкнется с Землей в этом веке. Уже сейчас под действием гравитации она провоцирует землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ООН определили, как и когда остановить глобальное потепление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Использовали военные и весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 39503
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 38733
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 10639
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
 11 Просмотров: 10251
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 9747
Наука
У Илона Маска показали, как возвращали на землю ракету
У Илона Маска показали, как возвращали на землю ракету Просмотров: 9
Ученые объяснили, почему космический корабль будет изучать звезды в "спящем" режиме
Ученые объяснили, почему космический корабль будет изучать звезды в "спящем" режиме Просмотров: 108
О чем мужчины думают чаще всего
О чем мужчины думают чаще всего Просмотров: 6123
Как научить подростка формировать собственное мнение
Как научить подростка формировать собственное мнение
 Просмотров: 414
Умер автор "частицы Бога" и лауреат Нобелевской премии
Умер автор "частицы Бога" и лауреат Нобелевской премии Просмотров: 2331
Больше всего комментируют
17
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
11
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
7
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
5
Заявили о возможности войны на Балканах
Голосов: 401
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua