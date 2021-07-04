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понедельник, 05 июля 2021 00:27

В NASA рассказали, как оберегают Марс земных бактерий

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В NASA рассказали, как оберегают Марс земных бактерий
Фото: Pixabay

Разработанные NASA санитарные процедуры и методы стерилизации почти гарантируют, что аппараты будут очищены от "земной жизни". Об этом пишет Popular Mechanics.

Концепция предотвращения биологического перекрестного заражения применяется, чтобы защитить наших небесных соседей от нас и защитить нас от любых загрязнений, которые могут попасть через космические аппараты на Землю.

В начале космической эры спутники и другие аппараты буквально запекали. Их подвергали воздействию очень высоких температур, чтобы убить все формы жизни, которые могли быть на них. Конечно, такой метод оказался максимально неэффективным. Если корпус машины мог легко перенести воздействие высокой температуры, то электроника или другие чувствительные системы – нет. Агентство начало искать лучшие и более надежные способы стерилизации. Так появились "чистые комнаты".

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В таких комнатах на 30 кубических сантиметров пространства приходится менее 10 тысяч частиц, размер которых составляет 0,5 микрона. Такой чистоты удается достичь благодаря постоянному мониторингу, надежным системам фильтрации, последовательной очистке с помощью дезинфекционных средств, а также тщательно продуманному процессу дезинфекции для тех, кому нужно там работать.

В 2021 году NASA очищает аппараты комбинированными методами. Например, термостойкие материалы космических аппаратов подвергаются воздействию высоких температур, чтобы убить все возможные микробы на них. Другие детали дезинфицируются спиртом и пероксидом водорода. Пока аппарат находится в "чистой комнате", его постоянно протирают влажными салфетками с содержанием спирта.

Несмотря на такие процедуры, идеальной чистоты достичь нельзя. И все же это максимально уменьшает вероятность занесения "нашей" жизни на другие космические тела. Настоящие проблемы могут возникнуть, когда начнутся пилотируемые полеты, например, на Марс. Ведь человека так дезинфицировать не получится. Защита Марса от людей может оказаться более сложной задачей, чем полет туда.

Космический вертолет-разведчик Ingenuity прислал фото с Марса. Вертолет прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Во время своего седьмого полета он сделал черно-белый снимок поверхности Марса.

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