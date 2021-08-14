В NASA объяснили, почему сбор грунта на Марсе было провалили

По словам ученых NASA материал, который взял на пробу марсоход Perseverance неделю назад, был недостаточно плотным для образования керна. Об этом сообщает Science Alert.
На прошлой неделе марсоход впервые просверлил в поверхности Красной планеты небольшое отверстие размером с палец. Но трубка для забора образцов оказалась пустой.
После анализа данных и фотографий с марсохода в течение нескольких дней команда NASA Perseverance определила, что скала, скорее всего, рассыпалась в порошок или "мелкие фрагменты".
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"Похоже, что порода не была достаточно прочной для образования керна", - заявила Луиза Джандура, главный инженер системы отбора проб. Собранный материал, вероятно, находится либо на дне скважины, либо в куче выбуренной породы, либо в какой-то их комбинации.
Ученые подчеркивают, что провал с первой попыткой забора проб не был технической проблемой. Perseverance сделал все, что предписывал алгоритм.
Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 24 июля совершил сложный 10-й автономный полет на Красную планету. Кроме того, вертолет-беспилотник совершил многочисленные фотографии района - совокупности каменных образований внутри кратера Эзеро на Марсе.
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