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суббота, 15 мая 2021 22:56

В NASA назвали три варианта для ликвидации опасного для Земли астероида

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В NASA назвали три варианта для ликвидации опасного для Земли астероида
Сегодня в арсенале специалистов есть только три основных инструмента, которые могли бы помочь избежать падения гигантского тела. Фото: Pixabay

В NASA смоделировали ситуацию, при которой нашей планете угрожает большое небесное тело, и выяснили, как много времени понадобится землянам, чтобы предотвратить катастрофу.

Выводы исследования приводит Business Insider. Эксперты вычислили, что случится, когда в более чем 56 миллионах километров от Земли появится угрожающий планете астероид.

Врезаться в нее, согласно их сценарию, он должен спустя полгода после обнаружения. Целью эксперимента было узнать, какие технологии сегодня существуют у землян, чтобы предотвратить катастрофу. Оказалось, их нет: никакие современные методы не способны остановить падение астероида. Как выяснили ученые, если бы такая угроза действительно существовала, мировой науке понадобились бы не месяцы, а годы, чтобы разбить астероид на части или отправить его прочь от Земли. Специалисты оценили это время — от пяти до десяти лет. Причем некоторые ученые заявили, что 10 лет — это минимум.

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Сегодня в арсенале специалистов есть только три основных инструмента, которые могли бы помочь избежать падения гигантского тела. Первый — поместить возле астероида или на него взрывное устройство, чтобы разбить небесное тело на более мелкие и менее опасные куски.

Второй путь — направить в сторону угрозы лазеры, которые могли бы нагреть и хотя бы частично испарить поверхность незваного гостя, изменив его орбиту. Третий вариант — отправить к астероиду космический аппарат, который врезался бы в него и тем самым изменил траекторию полета. Но для осуществления любого из этих вариантов понадобятся годы работы.

Жители штата Флорида, США, увидели в небе яркий метеор и сняли его падения.

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15
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