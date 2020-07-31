В МОН рассказали, когда следует начать учебный год в вузах

Фото: pexels.com Решение будут принимать в каждом регионе в зависимости от ситуации с распространением COVID-19

Для студентов украинских вузов учебный год может начаться с 1 сентября. Однако, согласно закону о высшем образовании, вузы имеют право самостоятельно определять формы обучения и организации образовательного процесса.

Сообщила пресс-служба Кабмина.

Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

"В Украине фактически - 1,2 миллиона студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом на безопасность наших детей ", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Министерство образования и науки отмечает, если ситуация будет благоприятной, учебный год следует начать по следующему расписанию:

- для студентов 1-го курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

- для студентов старших курсов, начиная со 2-го, с 1 сентября 2020 года;

- для студентов ОС Магистр первого года обучения - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

К началу нового учебного года, который предположительно стартует с 1 сентября, все педагоги Киева пройдут бесплатную медицинскую проверку.