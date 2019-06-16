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В МОН объяснили, на каких специальностях минимальный проходной балл

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В МОН объяснили, на каких специальностях минимальный проходной балл
Есть специальности, на которых ВУЗы сами могут определять проходной балл, а есть фиксированные. Фото из открытых источников.

В этом году минимальный проходной балл на уровне 150 баллов остается на специальностях "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия".

На специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование" и на фармацевтические специальности ввели суммарный проходной балл всех сертификатов ВНО на уровне 130 баллов. О говорит государственный эксперт Анжелика Керничная в видеобьяснении на сайте Министерства образования и науки.

"Каждый вуз в своих правилах приема может предусмотреть минимальный проходной балл на отдельное конкурсное предложение. Однако есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза ", - рассказала эксперт.

Это касается медицинских специальностей "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия". Там должен быть минимальный балл 150 со второго и третьего конкурсного предметов.

"Также на некоторые специальности установлено минимальное значение по конкурсному баллу", - добавляет Керничная.

Речь идет о специальностях отраслей знаний "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", а также специальностях "Фармация", "Промышленная фармация" для магистратуры.

"Когда вы подаете заявления на эти специальности, ваш общий конкурсный балл, то есть суммарный балл всех сертификатов ВНО, умноженный на все весовые коэффициенты, должен составлять не менее 130 баллов", - обьяснила эксперт.

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В вступительной кампании также остаются сельский, региональный и отраслевой корректирующие коэффициенты к сертификатам ВНО.

Сельский коэффициент для абитуриентов, окончивших школу в год вступления на территории села и зарегистрированых в деревне. В этом году неважно сколько времени поступающий зарегистрирован в деревне. Сельский коэффициент равен 1,02 для всех таких поступающих. Также он может быть равен 1,05 для поступающих на специальности, которым уделяется особая государственная поддержка. Сельский коэффициент не применяется для абитуриентов, окончивших школу, на территории поселков не в год поступления.

Региональный коэффициент для поступающих, которые не поступают в учреждения высшего образования, которые расположены не в Киеве. Он равен 1,04 для 11 областей: Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской. Для остальных областей региональный коэффициент установлен на уровне 1,02.

Отраслевой коэффициент для поступающих на специальности, которым уделяется особое государственная поддержка. Для него требуется заявление с первой или второй приоритетности.

Для 3 тестов ВНО обьявили пороговые баллы "сдал/не сдал". Речь идет про математику, физику, украинский язык и литературу.

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Дата
16
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