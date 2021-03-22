В космос запустили магнит для сбора мусора фото: Teachtoday

В космос запустили спутник ELSA-d. Он может стать первым спутником, который собирает мусор с помощью магнита.

Над его созданием работала японская фирма Astroscale, информирует Teachtoday.

ELSA-d не предназначен для полномасштабной работы, это тестовая платформа. Спутник весом 200 кг должен продемонстрировать принципиальную возможность такого типа уборки и ее эффективность. После этого он сгорит в земной атмосфере.

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Спутник ELSA-d имеет два блока. Основной модуль весит 180 кг, а макет космического мусора - 20 кг. Именно его спутник должен подмагнитить к себе, выполнив тестовую уборку. Эту процедуру повторят несколько раз.

По оценке Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится около 9200 т мусора. Речь идет только об объектах, которые больше 15 см в длину.

Космический мусор уже представляет угрозу для спутников, предупреждают в ООН. По словам экспертов, было более 560 случаев поломок из-за столкновения с мусором. Сейчас спутники разрабатывают с возможностями маневрирования для уклонения от мусора.

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса показал, как меняются времена года на Сатурне.