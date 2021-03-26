В Instagram появится новая функция

Можно будет хранить незаконченные посты. Фото: pexels.com

В Instagram добавят функцию сохранения незаконченных постов.

Любой пост можно будет начать писать, а потом сохранить и завершить следующий раз, сообщает The Indian Express.

Точную дату внедрения этой функции не называют.

В Instagram говорят, что сейчас это наиболее востребованная функция у пользователей. Нововведение пока находится в стадии разработки.

Предполагают, что как только пользователь захочет выйти из страницы при наборе текста, появится окошко, где у пользователя спросят о нем сохранить текст как черновик для дальнейшего использования. Если пользователь откажется сохранять историю, то его удалят навсегда.

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Если историю сохранить, то ее потом можно буди изъять из специальной папки и продолжить.

Соцсеть Twitter работает над рядом новых функций. Некоторые из них уже давно есть в Facebook. Так, Twitter планирует добавить функцию реагирования на твиты пользователей.