В Instagram появилось удобное нововведение

Совместные прямые трансляции в Instagram появились в 2017 году. Фото: pixabay.com

В соцсети Instagram в 2 раза увеличили лимит участников совместных эфиров, добавив функцию Live Room. Отныне прямые трансляции можно проводить вчетвером.

Live Room позволит удобнее строить бизнес, расширять аудиторию и полнее раскрыть творческий потенциал, говорится в релизе компании. Функция доступна всем пользователям.

Новая "комната" создается как обычный прямой эфир. Администратор сможет добавлять гостей после начала трансляции, а все подписчики получат уведомление о начале эфира.

Совместные прямые трансляции в Instagram появились в 2017-м. В октябре 2020 года их максимальную продолжительность увеличили с 1 до 4 ч.

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Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что он 1-й в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там только аудиосообщениями.