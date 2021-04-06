В Instagram появилось новое скрытое меню фото: Ldaily.ua

Социальная сеть Instagram получит новую функцию. Разработчики добавили новое меню для быстрого взаимодействия с технической поддержкой.

Сейчас эта функция активна для iOS, информирует Pingvin.Pro.

Для того, чтобы проверить, активирована ли функция, необходимо перейти в раздел "Настройки". Затем выбрать раздел "Справка" и "Сообщить о проблеме".

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Если возникает какой-то сбой, можно потрясти телефоном. Потом появится меню, где есть синяя кнопка "Сообщить о проблеме". Нажав на нее, можно увидеть окно сообщения и одновременно программа сделает снимок экрана, где заметили сбой.

Пользователи могут удалить скрин, нажав на крестик.

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