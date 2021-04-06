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среда, 07 апреля 2021 04:25

В Instagram появилось новое скрытое меню

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В Instagram появилось новое скрытое меню
В Instagram появилось новое скрытое меню фото: Ldaily.ua

Социальная сеть Instagram получит новую функцию. Разработчики добавили новое меню для быстрого взаимодействия с технической поддержкой.

Сейчас эта функция активна для iOS, информирует Pingvin.Pro.

Для того, чтобы проверить, активирована ли функция, необходимо перейти в раздел "Настройки". Затем выбрать раздел "Справка" и "Сообщить о проблеме".

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Если возникает какой-то сбой, можно потрясти телефоном. Потом появится меню, где есть синяя кнопка "Сообщить о проблеме". Нажав на нее, можно увидеть окно сообщения и одновременно программа сделает снимок экрана, где заметили сбой.

Пользователи могут удалить скрин, нажав на крестик.

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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Сейчас вы читаете новость «В Instagram появилось новое скрытое меню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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