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четверг, 13 мая 2021 22:50

В Apple появился крымскотатарский язык

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В Apple появился крымскотатарский язык
Фото: Reuters

Американская компания Apple после четырех лет обращений добавила поддержку крымскотатарского языка в последнем обновлении своих операционных систем.

Об этом сообщил Андрей Алексеев, который отправлял обращения в компанию.

Обращения в Apple по крымскотатарскому языку отправляли с 2017 года. Теперь его добавили, указав в качестве Crimean Turkish (crh).

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Пользователи могут выбрать крымскотатарский язык, если они установили последние версии операционных систем, например, iOS 14.5, macOS 11.3, и если разработчики приложений должным образом локализовали их тем или иным языком.

"Не все разработчики это делают, конечно. А ведь раньше даже и возможности локализовать крымскотатарского у них не было вообще. Теперь есть", - отметил Алексеев.

Он также добавил, что в Apple название языка указали как Crimean Turkish, вероятно, спутав Turkic (тюркская) с Turkish (турецкая).

В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады. Вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

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