В Антарктиде "зацвел" снег

Автор: AntarcticCenter "Цветение снега" в Антарктиде

На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег получил малиновую окраску.

Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, передает Национальный антарктический научный центр.

Украинские ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.

Автор: AntarcticCenter "Цветение снега" в Антарктиде

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"Когда погодные условия становятся благоприятными, а сейчас в Антарктиде как раз лето, споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения", - сообщают в научном центре.

Соответствующее явление способствует изменению климата. Ведь через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. После чего в нем образуется все больше ярких водорослей.

Автор: AntarcticCenter "Цветение снега" в Антарктиде

По словам ученых, с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и процесс "цветения" прекращается.

"Цветение снега", кроме Антарктиды, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.