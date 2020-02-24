В Антарктиде "зацвел" снег

 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 657
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1467
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4302
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1908
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1908
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5013
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 972
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1746
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5769
Фото
Все фото
3
5
3
4
9
Открыли главную базу исследований в Антарктиде
Открыли главную базу исследований в Антарктиде
Астронавты NASA готовятся к первому полету на Crew Dragon
Астронавты NASA готовятся к первому полету на Crew Dragon
Космический зонд совершил первую в истории мягкую посадку
Космический зонд совершил первую в истории мягкую посадку
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Видео
Все видео
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
В Азии произошло солнечное затмение
В Азии произошло солнечное затмение
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1800
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1908
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1143
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 1953
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 17:30

В Антарктиде "зацвел" снег

  Комментировать

Автор: AntarcticCenter
  "Цветение снега" в Антарктиде
"Цветение снега" в Антарктиде

На территории Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" снег получил малиновую окраску.

Причиной изменения цвета стали микроскопические снежные водоросли, передает Национальный антарктический научный центр.

Украинские ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы.

Автор: AntarcticCenter
  "Цветение снега" в Антарктиде
"Цветение снега" в Антарктиде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полярники переименовали подаренную станцию

"Когда погодные условия становятся благоприятными, а сейчас в Антарктиде как раз лето, споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения", - сообщают в научном центре.

Соответствующее явление способствует изменению климата. Ведь через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. После чего в нем образуется все больше ярких водорослей.

Автор: AntarcticCenter
  "Цветение снега" в Антарктиде
"Цветение снега" в Антарктиде

По словам ученых, с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и процесс "цветения" прекращается.

"Цветение снега", кроме Антарктиды, можно наблюдать в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Антарктиде "зацвел" снег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Воевал с Москвой и знал 10 языков - умер величайший полководец

Польша и Россия заключили соглашение, которое касалось украинцев

Впервые начали процедуру импичмента против американского президента

Украинский командир попал в окружение

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Построили канал, который соединил океаны

Самое читаемое
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 29295
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 26453
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 17532
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 16949
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 16308
Наука
Искусственный интеллект нашел новый мощный антибиотик
Искусственный интеллект нашел новый мощный антибиотик Просмотров: 963
Через два года туристы будут летать в космос
Через два года туристы будут летать в космос Просмотров: 189
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
 Просмотров: 684
Нобелевский лауреат придумал новый термин
Нобелевский лауреат придумал новый термин
 Просмотров: 621
Сделали фото самых высоких облаков в атмосфере Земли
Сделали фото самых высоких облаков в атмосфере Земли Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
2
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
1
Пенсіонерам завжди раді
1
Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"
Голосов: 57
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua