Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес

Применение пневматического покрытия повышало мягкость хода экипажа Фото: shyp-shyna.com

8 мая в 1847-м шотландский изобретатель Роберт Томсон получил патент на резиновую камеру для колес.

Первые резиновые шины появились после изобретения процесса получения резины из каучука американцем Чарльзом Гудиером. Сначала это были деревянные колеса, на которые натягивали обед из цельного резинового слоя.

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Прорывом в обеспечении плавности езды стали литые резиновые шины. Они позволяли уменьшить тряску и вибрацию, однако поездки на автомобиле с такими колесами не были комфортными.

В мае 1847 года инженер Роберт Томсон получил патент на "эластичные опорные поверхности вокруг колес экипажей". Именно он придумал использовать прослойку воздуха для смягчения ударов и для уменьшения трения качения.

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Конструкция Томсона предусматривала использование парусиновой камеры, пропитанной каучуком и помещенной в чехол с проклепанной кожи, который крепился к деревянному колесу экипажа.

Эксперименты Томсона показали, что применение пневматического покрытия уменьшало тяговое усилие вдвое, снижало шум и повышало мягкость хода экипажа. Однако в серийное производство его изобретение не попало. Все потому, что дорогое кожаное покрытие победили цельнолитые шины с только изобретенной резины.

Результаты испытаний Робертом Томсоном парусиновой камеры опубликовали в журнале "Mechanics Magazine". Туда приложили рисунки и детальное описание изобретения.