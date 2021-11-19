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пятница, 19 ноября 2021 15:20

Украинскую границу укрепили комплексами для подавления беспилотников
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Украинские военные усилили опасные участки границы с Беларусью новейшими комплексами РЭБ "Буковель-AD R4"
Фото: informnapalm.org
Он используется для подавления беспилотников
Украинский комплекс РЭБ "Буковель-AD R4" способен зафиксировать российские БПЛА "Орлан-10" на расстоянии до 100 км. Подавляет беспилотников на расстоянии до 20 км

Украинские военные усилили опасные участки границы с Беларусью новейшими комплексами РЭБ "Буковель-AD R4".

Он используется для подавления беспилотников, сообщает InformNapalm.

"Военные Вооруженных сил Украины также делятся боевым опытом с польскими коллегами, потому что подавление вражеских БПЛА, используемых для координации провокаций по прорыву участков границы, является важным фактором сдерживания агрессора", - говорится в сообщении.

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Украинский комплекс РЭБ "Буковель-AD R4" способен зафиксировать российские БПЛА "Орлан-10" на расстоянии до 100 км. Подавляет беспилотники на расстоянии до 20 км.

Украинская граница должна обустраиваться с учетом обустройства границ США, Венгрии, Израиля. Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в Верховной Раде. Вдоль границы с РФ и Белоруссией на открытой местности министр назвал целесообразным строить противотранспортный ров шириной 4 м и глубиной 2 м. Сказал заложить в государственном бюджете на следующий год средства на обустройство таких участков границы.

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