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понедельник, 30 сентября 2019 14:29

Украинско-британский стартап готовит полет на Луну

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Украинско-британский стартап готовит полет на Луну
Spacebit готовится полететь на Луну Фото: Astrobotic

Компания Spacebit хочет совершить посадку на спутник Земли в июле 2021 года.

О подготовке к миссии объявили основан украинцем Павлом Танасюк стартап Spacebit и американская компания Astrobotic, передает Forbes.

"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Британии. Мы работаем над этим уже несколько лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету", - сказал Павел Танасюк.

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Во время миссии планируют исследовать лунную поверхность, пещеры и поискать полезные ископаемые.

"Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги", - добавил Танасюк

Astrobotiс является одной из нескольких компаний, избранных NASA для доставки грузов на Луну.

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