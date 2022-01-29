Украинский ледокол "Ноосфера" отправился на исследование Антарктиды

В Антарктиду отправился украинский ледокол. Фото: Цензор

Украинский ледокол "Ноосфера" отправился в свой первый рейс в Антарктиду.

"В последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира", – сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ноосфера" отправится к украинским полярникам на станцию Академик Вернадский.

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Его купили у Великобритании летом 2021-го (прежнее название судна – James Clark Ross).

"Ноосфера" стала первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования. Ранее украинские моряки, чтобы овладеть управлением такой системой, были вынуждены обучаться за границей и платить за это немалые деньги, а теперь смогут учиться в Украине.

Возле украинской антарктической станции Академик Вернадский создадут арт-инсталляцию в виде украинского дома. Проект был создан архитектурной студией balbek bureau. Его построит опытно-конструкторское бюро "Мастерская чудес".