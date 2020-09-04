Украинских учителей собираются страховать от коронавируса - премьер-министр

Учителя Фото:education.24

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями для детей и учителей пенсионного возраста, поскольку они особенно входят в зону риска.

Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы "Право на власть".

По его словам, Кабинет министров и МОН получили предложение от страховых компаний Украины по подписанию меморандума на программу страхования учителей-пенсионеров и учащихся учебных заведений.

"Я надеюсь, в ближайшее время мы создадим выгодную программу страхования, которая будет полезной и учителям, и государству, с моделирует ситуацию определенной защиты", - заверил Шкарлет.

По рекомендации МОЗ учителя, обучающие в "желтой" или "зеленой" зоне, могут излагать учебный материал без защитной маски, но соблюдать социальную дистанцию.

Зато учебный процесс в "оранжевой" зоне для преподавателя начинается после скрининга температуры и наличия защитной маски. Также педагоги должны дезинфицировать руки антисептиком перед входом и выходом из школы, мыть руки после каждого урока.

Уровень дезинфекции зависит от эпидемиологической ситуации в стране и меняться каждый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Covid-19 позволила МОЗ мобилизовать бюджетные средства – эксперт

МОЗ советует соблюдать правила безопасности, пользоваться защитными масками и при случае оставаться дома.