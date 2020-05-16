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суббота, 16 мая 2020 09:17

Украинские защитные шлемы для врачей в 15 раз дешевле зарубежных
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Защитный шлем PAPR
Фото: Yak.Today
Защитные шлемы PAPR передают харьковским медикам
Защитные шлемы PAPR передают харьковским медикам
Защитные шлемы PAPR передают харьковским медикам
Защитные шлемы PAPR передают харьковским медикам

Харьковские инженеры создали для медиков защитные шлемы, которые стоят в 15 раз меньше своих иностранных аналогов.

Конструкция получила официальное название PAPR - powered air purifying respirator, сообщает Yak.Today.

Маска состоит из защитного костюма, покрывающего голову, плечи и верхнюю часть груди, устройства для нагнетания и фильтрации воздуха и шланга, соединяющего костюм и устройство.

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Устройство засасывает воздух, пропускает его через фильтр и выпускает в костюм в его верхней части через шланг. Внутри костюма воздух, насыщенный благодаря дыханию более тяжелым окисью углерода, опускается вниз и выходит через пол костюма. А на человека всегда веет прохладный ветерок.

Фильтр, которым оборудованы шлемы, останавливает не менее 99% частиц размером до 0,3 мкм. Мощности маски хватает на 8-12 часов непрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки. Теперь инженеры ищут производителей для массового производства.

Сейчас харьковским больницам передали первую тестовую партию. Их отдали в региональный перинатальный центр, а также 8 штук детской и 22 взрослому инфекционным больницам.

Украинские изобретатели разработали кислородный концентратор для кислородной терапии.

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Дата
16
мая

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