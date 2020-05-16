Украинские защитные шлемы для врачей в 15 раз дешевле зарубежных

Фото: Yak.Today

Харьковские инженеры создали для медиков защитные шлемы, которые стоят в 15 раз меньше своих иностранных аналогов.

Конструкция получила официальное название PAPR - powered air purifying respirator, сообщает Yak.Today.

Маска состоит из защитного костюма, покрывающего голову, плечи и верхнюю часть груди, устройства для нагнетания и фильтрации воздуха и шланга, соединяющего костюм и устройство.

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Устройство засасывает воздух, пропускает его через фильтр и выпускает в костюм в его верхней части через шланг. Внутри костюма воздух, насыщенный благодаря дыханию более тяжелым окисью углерода, опускается вниз и выходит через пол костюма. А на человека всегда веет прохладный ветерок.

Фильтр, которым оборудованы шлемы, останавливает не менее 99% частиц размером до 0,3 мкм. Мощности маски хватает на 8-12 часов непрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки. Теперь инженеры ищут производителей для массового производства.

Сейчас харьковским больницам передали первую тестовую партию. Их отдали в региональный перинатальный центр, а также 8 штук детской и 22 взрослому инфекционным больницам.

Украинские изобретатели разработали кислородный концентратор для кислородной терапии.