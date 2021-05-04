Украинские ученые разработали прототипы вакцины

Данилов рассказал об успехах Украины по созданию вакцины. Фото: pexels.com

Украинские ученые уже разработали прототипы вакцины от коронавируса.

"Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от Covid-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Українська правда".

Он добавил, что государства выиграли время, чтобы дать возможность ВОЗ, ООН, Всемирному банку и многим другим организациям и структурам консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи.

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"Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях. Например, был сделан важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями. Таким образом, важность развития и сохранение национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей - еще один урок пандемии", - добавил Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым распределение вакцин от коронавируса в мире. Зеленский напомнил, что когда весь мир захватила эпидемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи.