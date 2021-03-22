Почти 20% украинцев выбрали бы обучение в университетах за рубежом. Об этом сообщают в социологическом исследовании, которое провел Украинский институт будущего с 25 февраля по 4 марта этого года. Опросили 1353 человека.

Gazeta.ua поговорила с украинцами, которые решили учиться за границей. Спросили: почему выбрали зарубежные высшие образовательные учреждения?

Мария Круть получила китайскую государственную стипендию и попала на курсы в город Гуанчжоу:

Мне очень понравились и страна, и город. Вроде бы училась в Китае, но познакомилась там с большим количеством людей со всего мира. Эта страна на любителя, ведь очень отличается от нашего восприятия. В Китае большая конкуренция, высокие требования к ученикам и студентам. Они почти не имеют свободного времени. У нас таких требований нет. Поэтому, многие наши студенты больше работают, чем учатся. Украинцы считают, что за границей образование лучше и если ты будешь там учиться, то точно получишь высокооплачиваемую заработную плату, будешь успешным и счастливым. Лично я хочу дальше учиться в Китае, чтобы усовершенствовать свои знания с их языка. Автор: Из архива Марии Круть Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей

Марина Яковенко получила высшее образование в Болгарии:

Я родилась и выросла в Приморске Запорожской области. В нашем регионе проживают много таврийских болгар. Они развивают свою культуру и традиции области. Правительство Болгарии хочет вернуть болгар на свою историческую родину, поэтому создало специальные программы обучения для студентов, имеющих болгарское происхождение. Обучение для них полностью бесплатное. Поступление в вузы происходит на основе экзамена по болгарскому языку, литературе и истории. Имея болгарское происхождение и сдав экзамен, поступила в Шуменский университет. Сейчас большинство украинцев хочет получить образование за рубежом, поскольку считают, что диплом европейского образца даст им больше возможностей в дальнейшем. Но умные работодатели в наше время не обращают такое большое внимание на диплом, а больше делают упор на умение и личные качества. Болгарские учебные заведения большую часть учебного процесса отдают самообразованию. В Болгарии я получала стипендию, могла работать и получать образование одновременно. Автор: Из архива Марины Яковенко Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов

Елизавета Кострыкина учится на магистратуре в Венском университете:

Моя история обучения за рубежом началась из Польши. Когда училась в 11 классе, к нам пришли представители фирмы, которая занимается отправкой украинцев в Польшу. С родителями решили сразу, что буду получать обучение там. Во время учебы мне удалось дважды съездить по программе Erasmus+ в Германию. С помощью этой программы по обмену студентов я получила возможность бесплатно учиться в немецких университетах и ​​еще получать за это стипендию. Со своим польским дипломом бакалавра с легкостью нашла работу и поступила на магистратуру в Австрию. Уровень образования за рубежом выше. Профессора в университетах - специалисты своего дела. На занятиях студенты получают много дополнительной информации, которую можно изучить самостоятельно дома. Автор: Из архива Елизаветы Кострыкиной Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей

Ольга Бабяк училась 2 семестра в Китае по программе Chinese Governmental Bilateral Program:

В 2019 году для Украины по этой программе выделили около 60-ти конкурсных мест. В июле получила письмо-приглашение на год обучения в Пекинском университете. В целом у меня осталось положительное впечатление как от системы образования в Китае, так и от уровня в этой стране. Конечно, в начале своего пребывания, у меня возникали определенные трудности с адаптацией. Однако главной целью поездки было познания новой культуры. Не хочу хвалить уровень образования других стран или устаревшую систему здесь. Такое явление распространено во многих государствах, не только в Украине. Мы живем в мире, где границы между странами стираются. Поэтому надо пользоваться возможностью получения нового, совсем другого опыта. Автор: Из архива Ольги Бабяк Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.