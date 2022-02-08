Украинцы могут остаться без соцсетей Facebook и Instagram

Соцсети могут закрыться. Фото: IT-Tech

Социальные сети Facebook и Instagram могут исчезнуть из украинского пространства.

Есть угроза остановки их работы на территории Европы, говорится в ежегодном отчете компании, переданном комиссии по ценным бумагам и биржам США,

В Meta утверждают, что обработка данных на разных континентах играет решающее значение для ее бизнеса.

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Новые европейские законы требуют, чтобы предназначенные для Пользователя данные хранились исключительно на европейских серверах, а Meta этому условию пока не отвечает и неизвестно, будут ли.

Аналитики подсчитали, что последствия закрытия этих соцсетей губительно отразятся на доходах предприятий, ведь многие компании возлагаются на рекламу именно на данных платформах.

Meta сообщила об уменьшении активных пользователей. Их стало меньше на 2,9 млрд. Это ставит под вопрос будущее компании. Meta теряет молодых пользователей. Они переходят в TikTok. Из-за конкуренции с другими платформами Meta прогнозирует получить в первом квартале меньшую прибыль, чем ожидают инвесторы.