Украинцев ждет масштабный звездопад

Украинцы увидят масштабный звездопад. Фото: ТСН

Украинцы увидят масштабный звездопад.

Астрономическое явление состоится 21 октября, передает socportal.info.

За час можно будет насчитать до 25 падающих звезд. Достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона - Ориониды, связанный с кометой Галлея ", - говорят астрономы.

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По их словам, последний раз комета пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее частицы, которые оторвались достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной - майские Аквариды, а осенью - Ориониды.

Специалисты говорят, чтобы увидеть Ориониды, следует наблюдать за юго-восточной частью неба в ясную погоду с полуночи до утра.

Ученые обнаружили планету, которая похожа на Землю и может быть пригодна к жизни. Она вращается на орбите Проксимы Центавра - ближайшей к нашему Солнцу звезды. Проксиму b обнаружили еще в августе 2016 года. Она находится на таком расстоянии от звезды, теоретически там могут существовать условия.